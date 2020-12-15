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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Metin Şentürk Korona virüse yakalandı

Metin Şentürk Korona virüse yakalandı

-Metin Şentürk'ün Korona virüse yakalandığını açıklaması

( AYDIN )- "Pozitif bir adamın testinin negatif çıkmasını bekleyemezdik" AYDIN

Sosyal Medya Akalan Geçmiş Olsun 


- Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün Korona virüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sevenlerine video çekerek duyuran Şentürk, "Pozitif bir adamın testinin negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.
Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korona virüs testinin pozitif çıktığını ve Korona virüse yakalandığını açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Şentürk, vatandaşları maske, mesafe ve sosyal mesafe başta olmak üzere tüm Korona virüs önlemlerine karşı uyardı. Şentürk yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bugün Korona virüs ile ilgili test yaptırdım. Testimiz pozitif çıktı. Bunu sağdan, soldan duymanızdansa benden duymanızı tercih ediyorum. Sağlığımda bir problem şimdilik yok, gayet iyiyim. Zaten pozitif bir adamdım, testimin de negatif çıkmasını bekleyemezdik. Hayırlısı olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Zaman zaman bilgilendireceğim. Sizleri seviyorum" dedi.
Şentürk'ün sevenleri de videonun altına yorumlar yazarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (MU-
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