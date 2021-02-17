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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında mütalaa

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında mütalaa

Müjdat Gezen'in duruşmadan çıkışı

Televizyon Hapis İstemi Sanık Avukatları Televizyon Programı 

-Metin Akpınar (arşiv)

( İSTANBUL ) -- Savcı, sanatçıların 4 yıl 8 aya kadar hapislerini istedi İSTANBUL

- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatları katıldı.
İlk celse duruşmaya gelen Metin Akpınar katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Müjdat Gezen kronik rahatsızlık yaşadığını söyleyerek, “11 aydır rahatsızım. ‘Haddini bil’ demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi” dedi.
Elindeki Türkçe sözlüğü gösteren Gezen, “Sözlükte de ‘haddini bil’ kelimesi hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi. Müjdat Gezen’in avukatı Fuat Selvi, “Müvekkilimin söylediği sözde hakaret suçunun unsurları yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ederiz” diye konuştu.
Katılan avukatı Gökhan Arslanoğlu söz alarak, “Şikayetimiz devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Savcı mütalaasını açıkladı Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkında mütalaasını açıkladı, Mütalaada, sanıkların Uğur Dündar tarafından sunulan 21 Aralık 2018 tarihindeki ‘Halk Arenası’ adlı programda sarf ettikleri sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret suçunu işledikleri belirtildi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi. Duruşma ertelendi Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Tüm sanık avukatlarına mütalaaya karşı ve esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. (GE-
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