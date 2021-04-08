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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Meteorolojinin uyardığı Edirne'de kar etkisini artırıyor

Meteorolojinin uyardığı Edirne'de kar etkisini artırıyor

KÖYDEN KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜLERİ

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Irak 

-VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN KAR YAĞIŞI HAKKINDA KONUŞMASI

( EDİRNE ) EDİRNE

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Saatler içerisinde birçok köy beyaza büründü. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Balkan köylerinde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Bir günde 15 dereceden 2 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Hamzabeyli köyü olmak üzere civarda bulunan birçok Balkan Köyü kısa sürede beyaza büründü. Don ve buzlanma bekleniyor Meteoroloji verilerine göre, Cuma ve Cumartesi günü Trakya’nın birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında yaşanan ciddi düşüşle birlikte don ve buzlanma bekleniyor.
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