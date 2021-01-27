Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ’da kar etkili oluyor

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ’da kar etkili oluyor

Araçların üzerindeki karlardan detaylar

Kar Yağışı 

- Çatılardaki araçlarda detaylar
- Cami minaresindeki karlar
- Yollardan detaylar
- Yolda yürüyen vatandaşlar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Tekirdağ’da kar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Balkanlar üzerinden gelen kar, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli’den giriş yaptı. Gece saatlerinde ara ara etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ’da da kendini gösterdi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı evin çatılarını ve araçların üzerine beyaza büründürdü. Kar yağışı nedeniyle yolda bulunan araçlarda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürüyor. (HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement