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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Meteoroloji’nin uyarılarından sonra, Yüksekova’da kar yağışı başladı

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra, Yüksekova’da kar yağışı başladı

Genel görüntü

Meteoroloji Allah Kar Yağışı Irak 

-Kar yağışından görüntü
-Kar temizlemeden görüntü
-Vatandaş ve arabalardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir meteoroloji tarafından kar uyarsından sonra akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürerek ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerinin önünü temizleyen İbrahim Atılgan isimli esnaf, ‘'Sabah saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava akşam saatlerinde etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Kısıtlamalardan dolayı 21.00'a kadar iş yerimde kalıyorum. Gelen müşterilerde zorlanmasın diye iş yerimin önünü temizledim. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecek görülüyor.İnşallah bu kar yağışı enazında bu illet hastalığı bitirir’’ dedi Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan ise Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare elipleri ise olumsuz bir durun için hazır bekleniyor. (MT-ŞAK-
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