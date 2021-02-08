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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a kar geri dönüyor

- Meteoroloji açıkladı: İstanbul’a kar geri dönüyor

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( İSTANBUL )- Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek İSTANBUL

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- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek. Megakentte kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı; Salı Parçalı bulutlu 11-17 derece Çarşamba yağmurlu 10-17 derece Perşembe bulutlu 9-18 derece Cuma yağmurlu 8-9 derece Cumartesi bulutlu 3-5 derece Pazar kar yağışlı 1-3 derece Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece (EG-
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