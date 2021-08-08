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Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

ZİYARETTEN GÖRÜNTÜ

Altın Madalya Şampiyon Anne Kız Kardeş Olimpiyat Olimpiyat Oyunları 

-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u ağırladı. Huber Köşk'ünde gerçekleştirilen görüşmede, Mete Gazoz'un ailesi de yer aldı. Emine Erdoğan, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Gazoz'u tebrik etti. Mete Gazoz da kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimler hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi. Milli okçu Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu, yıllardır birlikte bugünler için çalıştıklarını anlattı. Emine Erdoğan da, "Başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon anne babası" ifadesini kullandı. Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi. Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporcular ve ailelerine örnek olması temennisinde bulunurken, Mete Gazoz da Türkiye'yi gururlandıracak yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

(Sİ-
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