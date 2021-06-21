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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Metan gazından zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti

Metan gazından zehirlenen maden işçisi hayatını kaybetti

HASTANE MORGUNDAN GÖRÜNTÜ

Maden Ocağı Maden İşçisi Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ
-FOTOĞRAF

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta faaliyet gösteren özel bir maden ocağında sızan metan gazından bir işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren Enka Maden Ocağı'nda sızan metan gazından bir maden işçisi hayatını kaybetti. İddiaya göre, 130 kotunda maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk çalıştığı sırada ocaktan sızan metan gazından etkilenerek fenalaştı. Yere yığılan maden işçisinin ocak içinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocak dışına çıkarılan maden işçisi ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga kaldırılan maden işçisinin otopsisi yapılacak. Yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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