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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Tutuklama Talebi Silahlı Saldırı Metafizik Hayvanat Bahçesi 


- Çekmeköy'dekihayvanat bahçesininsahibi ve kamuoyunda "bioenerjive metafizik uzmanı" olarak tanınanSalihMemişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan Mustafa Ö. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Çekmeköyde bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart’ta meydana gelen silahlı saldırıda, Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. 1 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.‘nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (GE-
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