Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde zanlılar adliyeye sevk edildi

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( İSTANBUL )- Zanlı ifadesinde olayın alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu iddia etti İSTANBUL



- Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde olayın alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu iddia etti. Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli ve ona yardım eden 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünde şüpheli Mustafa Ö'nün ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Ö. emniyette verdiği ifadesinde, uzun yıllardır aile dostları ve birlikte çok iş yaptıklarını belirterek, 2016 yılından beri Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde birlikte iş yaptıklarını, daha sonra işler kötüye gittiğinden dolayı 2018 senesinde ortaklıkları ayırdığını söyledi.



Hayvanat bahçesindeki yaptığı işlerin bedeli olarak 900 bin TL istediğini ileri sürerek, Salih Memişoğlu 2020 yılının Ağustos ayına kadar 900 Bin TL parayı düzenli olarak ödediğini ve borcu kalmadığı ileri sürüldü. “Paramı vermediği için ateş ettim” Mustafa Ö. ifadesinde parasını vermediği için ateş ettiğini belirterek “Hakkımın yenildiğini ve alacağım para olduğunu düşünüyorum. Hayvanat Bahçesi'ndeki işler tekrar düzene girdi ve alacağım var ben oraya konuşmak için gidip para istemiştim. Hocam ise Allah'tan başka kimseye borcum yoktu dedi.

Bende paramı vermediği için ateş ettim. Oda kalabalık olduğu içinde diğerlerine ateş ettiğimin farkında değilim” dediği ileri sürüldü. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Öte yandan, gözaltına alınan, Mustafa Ö. ve ona yardım ve yakalık eden iki oğlu, kız kardeşinin eşi ve damadının kardeşi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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