Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde 5 gözaltı

Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde 5 gözaltı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cinayet Metafizik Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında Mustafa Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına aldı.Çekmeköy'de, bulunan bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Mustafa Ö. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kaçan şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanılan silahta ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement