Meşrubat kamyoneti motosikletli çifti ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

-kaza alanındaki kalabalık vatandaş detayı

-kaza yapan kamyonet ve motosiklet detayı



( ŞANLIURFA ) -Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da meşrubat yüklü kamyonetin motosikletli çifti ezmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü koca hayatını kaybederken eşi ile kamyonet sürücüsü ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesindeki SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan dönmeye çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Y 2354 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Murat Polat yönetimindeki 63 NV 654 plakalı motosiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü ile motosiklet üzerindeki Murat Polat ve eşi Keziban Polat yaralandı. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, aracın deposundan sızan yakıtın etrafa dağıldığını fark edince yangın ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

