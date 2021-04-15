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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor

Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor

Kursiyerlerden planlar

Siyer Eğitim Dönemi Geri Dönüşüm Meslek Öğrenme 

-Yapılan boyama işlemleri
-Çeşitli işlerin yapılması
-Bir kursiyer ile röportaj
-detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi- Kahramanmaraş'ta meslek öğrenmek isteyen kadınlar belediyenin açtığı kurslara katılma fırsatı buluyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta oluşturulan meslek edindirme kurslarında 11 branş ve toplam 209 kursiyere eğitim veriliyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) 2021 eğitim dönemine 209 kursiyeriyle devam ediyor. Meslek Edindirme Kurslarında alanında uzman eğitmenler tarafından Halk Oyunları, ahşap boyama, kağıt, rölyef, çini, tezhip, kanun, ud, keman, ney, ritim ve takı tasarımı dersleri veriliyor.KAMEK’te ahşap boyama atölyesi kursiyeri Dilan Ceylan, “Ahşap boyama eğitimlerinin geliştirip kullanabilmem ve üretebilmem için bu kursların bana çok katkısı oldu. Burada aldığım dersler sonucu birkaç ürün ortaya çıkardım ve etrafımdaki kişilerden beğeni aldım. Daha sonra işi ilerleterek yaptığım ürünleri satmaya ve buradan maddi gelir elde etmeye başladım” dedi.
KAMEK’te bir diğer atölyede çini eğitimi alan kursiyer Hacer Zabun ise, “Hobi olarak başladığım kurslarda aldığım eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim ve ürünler ortaya çıkarmaya başladım. Böylece eğitimler neticesinde maddi kazanç elde ettim. KAMEK’te atölye eğitimlerimiz sırasında kullandığımız materyaller genellikle eskimiş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Kendi el becerilerimizle eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş bu ürünlerin yenilenmesini, geri dönüşümünü sağlıyoruz” dedi.

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