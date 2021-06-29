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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Meslek lisesi öğrencileri ‘Sıfır Atıkla Sanata Merhaba’ dedi

Meslek lisesi öğrencileri ‘Sıfır Atıkla Sanata Merhaba’ dedi

Ödül verilmesinden görüntü

Meslek Liseleri Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Eserlerden görüntü
-Başkan Ekici konuşma
-Detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Sıfır Atıkla Sanata Merhaba’ projesinde ortaya çıkan eserlere katkı veren öğrenci, öğretmen ve okullara ödüllerini verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende ‘Sıfır Atıkla Sanata Merhaba’ kapsamında ortaya çıkarılan eserlerde katkıları bulunan öğretmen, öğrenci ve okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından verildi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrencilerin meslek hayatlarında atıkları değerlendirip kullanabilmeleri noktasında farkındalığın artırılması, atıkları ayrıştırmak, dönüştürmek ve bir sanat eseri olarak kazandırılmaları amaçlandı. Törende konuşan Müdür Ekici; “Bugün, Müdürlüğümüz AR-GE Şubesi tarafından yürütülen “Sıfır Atıkla Sanata Merhaba Projesi “ için burada toplandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sıfır atıkla ilgili tüm Türkiye’de başlatılan bir proje var. Bu projeden hareketle, israfın, toplumumuzun değerleri açısından ne denli kaçınılması gereken bir şey olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden, bu projemiz de başta gıda atıkları olmak üzere teknoloji atıkları ve doğaya salınan diğer birçok atığın aslında değerlendirilebileceğine canlı bir örnek teşkil ediyor. Bugünkü projenin asıl ve bir diğer önemli yanı ise; bu atıkların sanata dönüştürülmesidir. Öğrencilerimizin hayal dünyalarını geniş tutabilmelerine ön ayak olmak ve bunu bu tip sosyal sorumluluk projeleriyle birbirine entegre biçimde gerçekleştirmek bizler için çok önemli” dedi.
“Projeler ilimizde hız kesmeden devam edecektir” Projeye katılanları tebrik eden Başkan Ekici, “Proje kapsamında meslek liselerimizin gerçekleştirdiği çalışmalar incelendiğinde ve eserlerin yapım süreçlerini de göz önünde bulundurduğumuzda üstün bir gayret sarf edildiğine şahit oluyoruz. Emek bizim için çok kıymetlidir. Bu projeye katılan okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Buna benzer, gençlerimize yüksek sosyal farkındalık kazandırmayı amaçlayan ve aynı zamanda onların, sanatsal, kültürel ve sportif yönlerine de katkı sağlayan projeler ilimizde hız kesmeden devam edecektir” ifadelerini kullandı. (EEP-MB-Y)
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