Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Mesleğini yarım asırdır ilk günkü hevesle yapıyor

Mesleğini yarım asırdır ilk günkü hevesle yapıyor

Koltuk derisi ölçme ve kesme

Dell Harabe Irak Modeller 

-Metin Yaprak ile röportaj
-Koltuk kenarlarını ölçmesi
-Koltuk kenarlarına kılıf hazırlaması
-Koltuk altına zımba işlemi yapması

( HATAY ) -- Kaybolan meslekler arasına giren koltuk döşemeciliğini 50 yıldır yapan Metin Yaprak, 5 yıla kadar bu işi yapan kalfa ve usta bulunmayacağını söyledi HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da koltuk döşemeciliği yapan 61 yaşındaki Metin Yaprak, 50 yıllık mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor. Doğduğu, büyüdüğü ve meslek öğrendiği mahallede geçimini sürdüren, aynı zamanda harabe denilen, çöpe atılan koltukları alıp yeniden restore eden Metin Yaprak, bu işi yapan nadir insanlardan olduğunu, çırak yetiştiremediklerini söyledi.

Bu işe 11 yaşından başladığını belirten ve çırak yetiştirmekte zorlandığını vurgulayan Yaprak, “50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Eski koltuk takımlarının kumaşlarını değiştirip yeniliyorum, modellerini değiştiriyorum. Şu anda çırak yetiştiremiyoruz, biz son nesil olarak kaldık. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çırak istediğimiz halde bulamıyoruz” dedi.
Mesleğin yavaş yavaş kaybolduğunu söyleyen Yaprak, “5 yıla kadar bu işi yapan kalfa ve usta bulunmayacak. Biz Antakya’da 3 kişiyiz şu an. En büyük olan benim, benden sonra 2 kişi daha bu mesleği yapıyor” ifadelerini kullandı. Mesleğin kaybolmasını istemeyen Yaprak, “Modeli geçti atılsın denilmesin. Tamir yapılıp kullanılsa daha iyi olur. Hem meslek devam eder, hem işçi yetişir, hem de para kazanılır. Biz çok şükür yine para kazanıyoruz ama nesil yetişmiyor” diye konuştu.
(DY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement