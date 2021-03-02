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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mesleğini değil mutlu olduğu işi yapıyor

Mesleğini değil mutlu olduğu işi yapıyor

dördüncü üniversiteyi okuyan taksici Görkem Çay ile röportaj

İstifa 

-genel ve detaylar

( EDİRNE ) -- Dördüncü üniversitesini okusa da ‘huzuru’ seçtim diyerek, taksicilik yapıyor EDİRNE

- Edirne’de yaşayan ve dördüncü üniversiteyi okuyan Görkem Çay, mesleğini değil mutlu olduğu iş olan taksicilik yapıyor. İstanbul’da 5 yıl finans sektöründe çalıştığını söyleyen Çay, “İstanbul’da çalışırken Edirne’deki rahatı bulamadım. İşimden istifa ederek, Edirne’de taksicilik yapmaya karar verdim” diyerek, bu meslekte daha mutlu olduğunu belirtti.
Edirne’de yaşayan ve üç üniversite bitirip dördüncüsünü okuyan 30 yaşındaki Görkem Çay, en çok mutlu olduğu iş olan taksicilik yaparak geçimini sağlıyor. Daha önce İstanbul’da finans sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra işinden istifa ederek, taksicilik yapmaya karar verdiğini anlatan Çay, yaptığı işin kendisini çok mutlu ettiğini, bundan sonraki hayatı boyunca da aynı işi yapmaya devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

“Mutluluğu ve huzuru seçtim” Dördüncü üniversitesini okuyan taksici Görkem Çay, “İnsan aslında mutlu olduğu işi yapmalı. Ben Edirne’deyken mutluydum, taksicilik yaparken mutluydum. Bildiğim ve severek yapmış olduğum bir iş olduğu için her ne kadar okumuş olsam da ve hatta kurumsal hayat tecrübem olsa da daha çok bireysel olarak çalışmayı tercih ettim. Tamamen benim tercihime dayalı bir şey bu. Burada da ön plana çıkan; ‘Senin gelecek için planında maddiyat mı? önemli Yoksa kendi mutluluğun ve huzurun mu? Önemli. Mutluluğu ve huzuru seçtim” dedi.
(KU-
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