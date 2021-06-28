Meşe odununun mangal kömürüne dönüş yolculuğu

-Yanan Odunlardan detaylar

-Çalışan işçilerden detaylar

-İşçi Samet Akyüz ile röp.

-İşçi Samet Akyüz ile röp.

-İşletme sahibi Ziya Aksu ile röp.



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) - Çatalca'da bulunan Başak Köy sakinleri meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek geçimini sağlıyor- Köy halkı pandeminin bitmesiyle mangal kömürü satışlarının artmasını umut ediyor İSTANBUL



- Çatalca’nın kuzeyinde bulunan Başak Köy sakinleri meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek geçimini sağlıyor. Köy halkı pandeminin bitmesiyle birlikte mangal kömürü satışlarının artmasını umut ediyor. Mangalcıların olmazsa olmazı mangal kömürünün üretimi drone ile havadan böyle görüntülendi. Çatalca’nın kuzeyinde yer alan Başak Köy haklı meşe ağacını mangal kömürü hale getirerek geçimlerini sağlıyor. 1 metre boyunda kesilen meşe ağacından çıkan odunları istifleyen işçiler, odunların üzerini toprakla kapatıp yaklaşık 15 gün boyunca yakarak mangal kömürü elde ediyor. 15 günün sonunda iyice köz olan meşe odunları, toprağın altından çıkarılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Başak Köy sakinleri oldukça zehirli olan dumanın bir nebze de olsa zehir saçmasını engellemek ve dumanı azaltmak için toprağı ve meşe odunlarını çıkarırken bolca su döküyor. Odunların sıcaklıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar, meşe odunlarını, mangal kömürüne dönüştürerek ekmek paralarını çıkarıyor. “Bu işi yapanlar çok yaşamıyor” 37 yaşındaki Samet Akyüz mangal odunu yapanların fazla yaşamadığını söyleyerek, ”Çok ufak yaştan beri bu işleri yapıyorum. 7 yaşımdan beri kömürlerin içinde yetiştim. Bu işi karılarımız, çocuklarımız hep beraber yapıyoruz. Ben de dayılarım sayesinde yetiştim. Bu işi yapan yaşlılarımız çok fazla yaşamıyor. En yaşlımız 50 yaşındaki abimizdir. Bu ağır bir iştir herkes yapamaz. Sabır isteyen zor bir iştir” diye konuştu.

“Bu sıcak havada para kazanmak çok zor” Aldığı paralara göre iş yüklerinin çok olduğunu söyleyen Sami Kirazoğlu ise, “Mangal kömürünü bu sıcak ortamda hazırlamak gerçekten çok zor. 200 lira para alıyoruz ama canımızdan can gidiyor. 60-70 yaşındaki abilerimiz çalışıyor" diye konuştu.

“Pandeminin bitmesi ile işlerimizin açılmasını umuyoruz” 50 yıldır meşe odunlarından mangal kömürü yaptığını söyleyen işletme sahibi Ziya Aksu, “Ormanlarda meşe ağaçlarını kesip ocaklara getiriyoruz. Ocaklarda birer metre boyunda keserek hepsini bir araya getirip yığın şeklinde üzerine toprak atıp örtüsünü vurarak topluyoruz. Ondan sonra ocakların büyüklüklerine bağlı 100 tona kadar meşe odununu 11-12 gün boyunca yakıyoruz. 72 yaşındayım 50 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi dolayısıyla satışlar çok kısıtlıydı, bundan sonra inşallah pandemi biter, yasaklarda kalkarsa satışlarımız daha iyi olur” şeklinde konuştu.



