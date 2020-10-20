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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu

- Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti kovuldu

Mescid-i Aksa’dan detay

Diplomat Toplantı İsrail Şili Kabine Toplantısı 

-BAE heyeti Aksa’dan kovulduğu an

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arasında olan ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden BAE heyeti Filistinliler tarafından kovuldu. Uzun zamandır Orta Doğu ve dünya gündeminde dikkat çeken İsrail ile BAE arasındaki normalleşme kapsamında BAE’den bir heyet İsrail güçlerinin korunmasıyla Kudüs’e geldi. Yerel kaynaklara göre 4 kişilik heyet işgal güçlerinin sıkı koruması altında Mescid-i Aksa’da namaz kıldı. Camideki Filistinliler gelen 4 kişinin BAE heyetinden olduğunu öğrenmeleri üzerine tepki verdi. Filistinliler heyetin camiden ayrılmasını istedi. Filistinlilerden bir kişi “ çıkın gidin buradan, normalleşmeyi kabul edenlerin aramızda yeri yok” dedi.
Aynı bağlamda Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yapılan haftalık kabine toplantısında BAE heyetinin gelmesini eleştirerek ”İsrail, hem Filistin hem İsrail için bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Var olan durumunun devam etmesi için çaba sarf ediyor. BAE, İsrail ile diplomatik ilişkilerin olmasını onayladı. Bu İsrail için bir hediye ve İsrail’in yeni yerleşim yerleri inşa etmek için teşvik eden bir adım ve bizim için yeni bir meydan okuması. Maalesef bazı kardeşlerimiz yaşadığımız sömürgecilikte yardımcı olmuyorlar artık. Bu BAE- İsrail diplomatik ilişkileri acılarımızı artırıyor. Ama biz pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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