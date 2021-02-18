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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Mescid-i Aksa’ya kar yağdı

- Mescid-i Aksa’ya kar yağdı

Mescid-i Aksa'dan görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis Kar Kalınlığı Meteoroloji Kar Yağışı 


- Filistin'in Kudüs kentinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapanırken, Mescid-i Aksa’da beyaza büründü. Filistin'in Kudüs kentinde bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte birçok bölgede yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Filistinli meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelere göre kentte kar kalınlığının en az 10 santimetre yüksekliğe kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi. Kentte hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, Kudüs kentinde yer alan Mescid-i Aksa izleyenlere görsel şölen yaşattı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının akşam ve gece saatlerinde devam ettiğini belirten meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gök gürültüleri ile birlikte yoğunluğunu arttırabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Filistin polisi tarafından yapılan açıklamada, otoyollarda araçların kaza tehlikesini önlemek için kar küreme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi
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