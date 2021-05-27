- Mescid-i Aksa'ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın

- Kudüs'te 120 Yahudi yerleşimci İsrail güçlerin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. Kudüs'un Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya 120 İsrailli yerleşimci İsrail güçlerin eşliğiyle baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan giren İsrailler Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “120 İsrail yerleşimci sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailliler, kışkırtıcı davranışlarda bulundu” denildi.
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