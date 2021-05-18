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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldıran İsrail’e tepkiler devam ediyor

- Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldıran İsrail’e tepkiler devam ediyor

Drone ile havadan detay

Protesto Gündoğdu Alabalık Basın Açıklaması Saldırı 

-konvoydan detay
-kalabalıktan detay
-kuran tilaveti
-aziz gündoğdu'nun konuşması
-dua

( KARABÜK ) KARABÜK

- Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yaptığı saldırıları kınadı. AGD Karabük Şubesi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yaptığı insanlık dışı saldırılarını protesto etti. Lütfü Özaytaç Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturup Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Konvoyun ardından Kent Meydan’ında toplanan topluluk adına Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, basın açıklaması yaparak İsrail'in 1948 yılından beri Filistin'e saldırı düzenlediğini ifade etti.
Konuşmanın ardından yapılan dua ile program sona erdi. (RB
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