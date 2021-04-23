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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı

- Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı

avludan detaylar

İslam Cuma Namazı İsrail İşgal Irak 

-namaz kılan Filistinliler

( KUDÜS ) KUDÜS

- İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'da 60 bin Filistinlinin katılımı ile Cuma namazı kılındı. Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için 60 bin Filistinli, Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran kontrol noktalarından geçerek Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşgalci İsrail askerleri, Eski Şehir bölgesini çevreleyen yolları trafiğe kapatarak araç geçişine izin vermedi. Uzun mesafe yürümek zorunda bırakılan binlerce Filistinli, ara sokaklarda İsrail güçleri tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre 60 bin Filistinli, avluları doldurarak cuma namazı için saf tuttu.
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