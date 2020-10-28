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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mesailerin erken bitmesiyle trafik yoğunluğu oluştu

Mesailerin erken bitmesiyle trafik yoğunluğu oluştu

Trafik

Trafik Yoğunluğu 

-Detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesailer erken bitince, Tem Otoyolu, Mahmutbey Gişeleri ve İstoç çevresinde trafik yoğunluk oluştu. Araçlar güçlükle ilerken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün mesailer erken bitti. Mesailerin erken bitmesiyle vatandaşlar yollara döküldü. Tem Otoyolu, Mahmutbey gişeleri ve İstoç çevresinde trafik yoğunluk oluştu. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldiği ve araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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