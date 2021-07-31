--Yangından etkilenen yangın işçileri ile konuşmalar detay

--İşçisinin arkadaşı için inşallah kaçma ihtimalı vardır demesi

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( ANTALYA ) -Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: "İnşallah kaçma ihtimali vardır" ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçileri ise orman sendikası görevlileri yalnız bırakmadı. Hastaneye yaralı işçileri ziyarete gelen sendika görevlisi ise, yangında hayatını kaybeden Erdal Tokla'nın ölümünden habersiz bir şekilde Tokla'nın mesai arkadaşına "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" diye sordu. Yaralı işçi ise, "İnşallah" vardır dedi.

Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yangın işçilerini ise orman sendikası görevlileri ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. "Arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmiyor" Mesai arkadaşı Erdal Tokla'nın hayatını kaybettiğini bilmeyen yaralı yangın işçisi, kendilerini ziyarete gelen sendika görevlilerin "Erdal'ın kaçma ihtimali var mıdır?" sorusuna "İnşallah vardır" yanıtını verdi. Öte yandan, bugün Taşağıl Çardak Mahallesi'nde etkisini gösteren yangında, dumandan etkilenen yangın işçisi de tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

(EA-

