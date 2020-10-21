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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Merzifon’dan Azerbaycan’a konvoylu destek

Merzifon’dan Azerbaycan’a konvoylu destek

-Amasya’nın Merzifon ilçesinde Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.

Çatışma Katliam Kışla 

--50 den fazla aracın katılımıyla Askerlik Şubesi önünden başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Merzifon Temsilciliği tarafından Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır devam eden ve 27 Eylül’de yeniden çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a destek konvoyu gerçekleşti. Sosyal medyadan konvoy düzenleneceğini duyan Merzifon halkı da konvoyda Azerbaycan’a destek için yerini aldı. Araçlarının penceresinden Türk nayrağı ve Azerbaycan bayrağını dalgalandıran konvoya, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlarda alkışlarıyla destek oldu. 50 den fazla aracın katılımıyla Askerlik Şubesi önünden başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. "Karabağ, Azerbaycan’ındır" İHH Merzifon Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş yaptığı açıklamada, “Bugün Merzifon İHH olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek için Merzifon’daki kardeşlerimizin yoğun katılımıyla konvoy düzenledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yalnız olmadığını, yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bu konvoyu gerçekleştirdik. Karabağ, Azerbaycan’ındır diyoruz, Ermenistan’ı yaptığı sivil katliamlarından dolayı lanetliyoruz. Her zaman Merzifon halkı olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık, yer alamaya da devam edeceğiz. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak her türlü desteği Azerbaycanlı kardeşlerimize vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(YB-SLH-
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