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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mertcan Kaya cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Mertcan Kaya cinayetinde 4 kişi tutuklandı

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Doğum Günü Cinayet Saldırı 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı. 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Silivri'de, 17 Mayıs’ta meydana gelen cinayete ilişkin soruşturmada yeni bir gelişime yaşandı. Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’ünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olaya karışan 1 kişi daha önce tutuklanmıştı.
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