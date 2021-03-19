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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersinli yazar, kitabının geliriyle Ağrılı öğrencilere tablet hediye etti

Mersinli yazar, kitabının geliriyle Ağrılı öğrencilere tablet hediye etti

Törende yapılan konuşmalar

Konferans Öğrenciler Kız Çocuklar Şiir Kitabı 

-Öğrencilere tablet dağıtılması

( AĞRI ) AĞRI

- Mersinli yazar ve iş adamı Sait Dervişoğlu, yazdığı kitaptan elde ettiği gelirle Ağrılı öğrencilere tablet dağıttı.
Mersinli yazar ve iş adamı Sait Dervişoğlu, yazdığı “Ruhuma Mektuplar” adlı şiir kitabından elde ettiği gelirle Mersin ve Ağrı’da bulunan öğrencilere tablet dağıttı.
İhtiyaç sahibi Ağrılı öğrencilere kitabından elde ettiği gelirle aldığı tabletleri dağıtmak için Ağrı’ya gelen Sait Dervişoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Burada başta kız çocukları olmak üzere 75 öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirildi.
Düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, dezavantajlı bir bölgede bulundukları için bu tür yardımların önemli olduğuna dikkat çekerek, “ Sayın Dervişoğlu ve Murat Tan’ın Mersin’de başlatmış oldukları bir kampanyanın Ağrı ayağında bir araya geldik. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü dezavantajlı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bu bölgedeki ihtiyaçlarımız çok daha farklı. Bu konuda her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verdi. Ağrı’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden yazar ve iş adamı Sait Dervişoğlu ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ruhuma Mektuplar kitabımın öncülüğünde kendiliğinden ortaya çıkan bu kampanya kapsamında bin 500’ün üzerinde tableti devlet ve millet el ele diyerek sevgili öğrencilerimizle buluşturduk.” Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yazar ve iş adamı Sait Dervişoğlu ve Ağrılı iş adamı Murat Tan’a plaket takdim etti.
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