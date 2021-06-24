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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Yörük kadınlarına hamur yoğurma makinesi hediye edildi

MERSİN - Yörük kadınlarına hamur yoğurma makinesi hediye edildi



- Hamur yuğurma makinesi verilecek Şahna mahallesinin drone görüntüsü - Belediye başkanı Mükerrem Tollu hamur yuğurma makinesine yoğrulmak üzere kadınlarla birlikte un atma görüntüsü - Makinenin çalıştırılması - Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun konuşması - Mahalle muhtarı Cumali Toker ve mahalleli kadınların konuşması - Başkanın odun sacında ekmek atması - Kadınların yufka açması - Ateşle pişirilen bazlamaların görüntüsüMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan 41 Yörük kadınına Erdemli Belediyesi tarafından hamur yoğurma makinesi hediye edildi.Şahna Mahallesi'nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, kırsal mahallelerde yaşayan ve kendi ekmeklerini kendileri üreten kadınlara yardımcı olabilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kırsalda bulunan 41 mahallemizin insanları geçimlerini temin etmek üzere sürekli arazide çalışıyorlar. Tabi kendi işlerini de kendileri yapıyorlar. İnsanlarımızın burada ekmek ihtiyacı olduğu muhakkak. Her köyde fırınımız yok. Burada kadınlarımız hem tarlada çalışıyor, hem de ev işlerini yapıyorlar. Kadınlarımızı bir nebze rahatlatmak adına burada biz bütün köylerimize hamur yoğurma makinası armağan ediyoruz. Artık Yörük kadınları hamur yoğururken yorulmayacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tolu, hamur yoğurma makinelerini kadınlara teslim etti. Kadınlarla birlikte hamur yoğuran Başkan Tolu, pişirilen ekmekleri de katılımcılara ikram etti.

Bazlama Salda 

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