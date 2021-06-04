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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

MERSİN - Yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

- Zanlıların adreslerinde yapılan arama - Zanlıların adliyeye sevkiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik 2 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, 10 adrese eş zamanlı baskında 9 şüpheliyi yakaladı.Zanlıların adreslerinde 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 6 banka kartı, 2 harici disk, 3 USB bellek, tablet, bilgisayar ve 6 bin 750 lira ele geçirildi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bellek Yazılı Açıklama Cep Telefonu Banka Kartı Irak 

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