MERSİN - Üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı
- Üst geçitten dereye uçan tırdan yükselen alevler - İtfaiye ekibinin olaya müdahale etmesi Mersin 'de üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı, araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Alata Mahallesi D - 400 kara yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitten Kargıcık Deresi'ne düştü.Bir kısmı derede bir kısmı yolda kalan tırın sürücüsü hafif yaralandı.Tırda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım