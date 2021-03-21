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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

MERSİN - Üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

- Üst geçitten dereye uçan tırdan yükselen alevler - İtfaiye ekibinin olaya müdahale etmesi Mersin 'de üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, üst geçitten dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı, araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Alata Mahallesi D - 400 kara yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitten Kargıcık Deresi'ne düştü.Bir kısmı derede bir kısmı yolda kalan tırın sürücüsü hafif yaralandı.Tırda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üst Geçit Yükselen Direksiyon Trol 

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