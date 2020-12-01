Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Uluslararası Göç Örgütü'nün kuracağı tesis için sözleşme imzalandı

MERSİN - Uluslararası Göç Örgütü'nün kuracağı tesis için sözleşme imzalandı

- Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması - Sözleşmenin imzalanmasıUluslararası Göç Örgütü'nün Mersin 'de kuracağı tesis için sözleşme imzalandıMERSİN (AA) - Uluslararası Göç Örgütü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kentte kurulacak "Gıda Kurutma Tesisi" için iyi niyet sözleşmesi imzalandı.Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, büyükşehir belediyesine hibe edilecek.Kısa sürede yapımına başlanacak olan ve güneş enerjisiyle çalışacak tesiste 13'ü sığınmacı olmak üzere, 25 kadına istihdam sağlanacak.Tesiste üretilen ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışı için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Kadın Kooperatifi'nin desteğinden faydalanılacak.Tesise ilişkin iyi niyet sözleşmesinde imzalar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle videokonferans olarak gerçekleştirilen toplantıda atıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurulacak tesisin Mersin için önemli olduğunu belirterek, "Proje 400 bin misafir barındıran bir kent için son derece önemli. Sosyal sorunların çözümü için birçok kurumla iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Sosyal projelerde belediye olarak her zaman iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Güneş Enerjisi Koronavirüs Sığınmacı Sığınma Büyükşehir Belediyesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı