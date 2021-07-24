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MERSİN - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

- Çamlar arasında kaza yapan araç ve itfaiye ekiplerinden görüntü - Kaza yapan araç sürücüsünün araçtan çıkartılması görüntüsü - Yaralının araçtan çıkartılarak ambulansa götürülmesi - Yaralının ambulansa konulması ve itfaiye ve ambulans araçlarından görüntü Mersin 'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.M.Ö. idaresindeki 01 ZS 654 plakalı otomobil, kırsal Sinap Mahallesi'nde uçuruma devrildi.Ağaca çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü M.Ö, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.Sürücü halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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