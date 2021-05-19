MERSİN - Üç araca çarpan kamyonet hasara neden oldu
- Kaza yerinden görüntü Mersin 'de üç araca çarpan kamyonet hasara neden olduMERSİN (AA) - Mersin 'in Anamur ilçesinde, park halindeki üç araca çarpan kamyonet hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 33 LZ 913 plakalı kamyonet, Kanlıören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.Sürücünün yaralanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.Gözaltına alınan sürücü, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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