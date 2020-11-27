MERSİN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
- Operasyona hazırlanan jandarma ekipleri - Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlar - Adreslerdeki arama - Zanlıların gözaltına alınması Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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