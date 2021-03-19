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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

MERSİN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

- Operasyona hazırlanan jandarma ekiplerinden görüntü - Şüphelilerin evlerine baskın anları - Adreslerdeki aramadan görüntüler - Şüphelilerin gözaltına alınması Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Akalan Nevruz Yakalama Kararı Terör Örgütü 

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