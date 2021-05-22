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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

MERSİN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı

, - Operasyona giden jandarma ekipleri - Adreslere düzenlenen operasyonlar - Adreslerde yapılan arama - Zanlıların gözaltına alınması Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü 

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