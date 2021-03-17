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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - 'Tefeci' operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN - 'Tefeci' operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN - "Tefeci" operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Tespit edilen adreslerde yapılan aramalar - Ele geçirilen malzemeler Mersin 'de "tefeci" operasyonunda 6 zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takipte zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.Kent merkezi ve Erdemli ilçesindeki 7 ev ile 5 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.A, A.Ö, S.Ç, Y.Z, R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı.Adreslerde 800 litre etil alkol, pompalı tüfek, doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlılar, emniyete götürüldü.

Akalan Tefecilik Suç Örgütü Pompalı Tüfek 

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