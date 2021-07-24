MERSİN - Tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

- Kurban Bayramı sonrası haereketliliği - D - 400 kara yolundaki araç yoğunluğundan detaylar Mersin 'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyorMERSİN (AA) - Kurban Bayramı tatilini Mersin ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçilerini ağırlayan Mersin ve ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.Dönüş yoluna geçen tatilciler, akşam saatlerinde Mersin - Erdemli D - 400 kara yolunda yoğunluk oluşturdu.Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için bölgedeki mesaisini sürdürüyor.
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