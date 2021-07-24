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MERSİN - Tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

MERSİN - Tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

- Kurban Bayramı sonrası haereketliliği - D - 400 kara yolundaki araç yoğunluğundan detaylar Mersin 'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyorMERSİN (AA) - Kurban Bayramı tatilini Mersin ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçilerini ağırlayan Mersin ve ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.Dönüş yoluna geçen tatilciler, akşam saatlerinde Mersin - Erdemli D - 400 kara yolunda yoğunluk oluşturdu.Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için bölgedeki mesaisini sürdürüyor.

Trafik Kuralları Bayram Tatili Ziyaretçiler Tatİl 

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