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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı yakalandı

MERSİN - Tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı yakalandı

- Tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlının adliyeye sevki Mersin 'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde dün tartıştığı komşusunu silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde tartıştığı komşusu Mert Doy'u (30) silahla öldürerek kaçan Burak C'nin yakalanması için çalışma başlattı.Zanlı, saklandığı adrese ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.Burak C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Burhan Felek Caddesi'nde dün Burak C. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Mert Doy'u silahla vurmuştu. Doy, olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlının yakalaması için çalışma başlatılmıştı.

Akalan 

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