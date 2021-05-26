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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

MERSİN - Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

- Bıçaklanan gence yardım eden vatandaşlar - Hastane binasının dış/genel planı Mersin 'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde sokakta yürüdükleri sırada Müslüm Pater (27) ile S.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Müslüm Pater'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Müslüm Pater, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hastane Akalan Genç Yaşam Sağlık Ekipleri 

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