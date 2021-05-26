MERSİN - Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
- Bıçaklanan gence yardım eden vatandaşlar - Hastane binasının dış/genel planı Mersin 'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde sokakta yürüdükleri sırada Müslüm Pater (27) ile S.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, Müslüm Pater'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Müslüm Pater, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Genç Yaşam Hakkında Estetik ve güzellikle ilgili tedavi seçenekleri sunuyor… Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir hayat için siz de Genç Yaşam’ı seçin! Alçay Sarıdoğan’ın sunumu ile ‘Genç Yaşam’ Cumartesi ve Pazar , 10.45’de BEYAZ TV’de… ... devamı
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım