MERSİN - Tarsus'ta ot yangınını TOMA söndürdü

- Ekiplerin alevlere TOMA ile müdahale etmesiTarsus'ta ot yangınını TOMA söndürdüMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde polisler, ot yangınını Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürdü.Akgedik Mahallesi'de otluk alanda elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.Haber vermesi üzerine bölgede görevli polis ekipleri, alevlere TOMA ile müdahale ederek yangını söndürdü.
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