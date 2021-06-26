MERSİN - Tarsus'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
- Yangına müdahale eden helikopterler Mersin 'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.
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