MERSİN - Tarsus Şelalesi'nde ölü iki su samuru bulundu
- Ölü bulunan su samurlarının görüntüsü Mersin 'deki Tarsus Şelalesi'nde ölü iki su samuru bulunduMERSİN (AA) - Mersin 'deki Tarsus Şelalesi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen iki su samuru ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, şelalede yüzdükleri sırada su samurlarını gören çocuklar, durumu çay bahçesinin sahibi Mehmet İnak'a anlattı.Şelaleye gelen İnak, iki hayvanın telef olduğunu anladı.İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ekiplerince teslim alınan su samurları, Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.Su samurlarının ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı bildirildi.
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