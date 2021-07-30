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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Fabrikadaki yangından görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Yangın Altın Gesi 

-Söndürme çalışmaları
-Alevler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çivi üretim fabrikasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ilk etapta bölge içerisindeki söndürme ekipleri, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangın fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.
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