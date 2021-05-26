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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

MERSİN - Suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

- Polislerin emniyetten çıkışı - Zanlıların evinde arama yapılması - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Mersin 'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandıMERSİN (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin 'de gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 21 Mayıs'ta, Mersin 'de yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.E, Y.E, Z.A, M.Y, M.H.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik 21 Mayıs'ta eş zamanlı başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu"nda Mersin 'de 6 ay teknik ve fiziki takibi yapılan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Suç Örgütü Operasyonu Akalan Suç Örgütü Irak 

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