MERSİN - Sokaklar boş kaldı

- Sahil kesiminde ve meydanlarda hakim olan sakinlik - Boş sokak ve caddeler - Kısıtlamada hizmet veren taksiler ve paket servis kuryeleri - Oyun parklarında hakim olan sakinlik - Parkta dolaşan sokak hayvanlarıMERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin 'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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