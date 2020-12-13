MERSİN - Sokaklar boş kaldı (2)

- Sakinliğin hakim olduğu kentin farklı noktaları - Boş cadde ve sokaklar - Sahil bandında hakim olan sakinlik - Oyun parkında hakim olan sakinlikMERSİN - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mersin 'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım