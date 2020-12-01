MERSİN - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

- Sahil kesiminden görüntüler - Boş sokak ve caddeler - Boş parklar - Polislerin denetimleriMERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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