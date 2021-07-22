Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MERSİN - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

MERSİN - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

- İtfaiye ekiplerinin yanan otobüsü söndürme çalışması Mersin 'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana - Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bild Yangın Yolcu Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı