MERSİN - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

- İtfaiye ekiplerinin yanan otobüsü söndürme çalışması Mersin 'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana - Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Otobüs kullanılamaz hale geldi.
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