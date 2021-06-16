Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesi açıldı

MERSİN - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesi açıldı

- İstiklal Marşının okunması - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın konuşması - Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'in konuşması - Toplu fotoğraf çekinilmesi - Kurdele kesimi - Kütüphane içi - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın annesinin duygu dolu anlar yaşaması Mersin 'de, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesi açıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı adına yaptırılan kütüphane açıldı.Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Topluluğunun girişimleri ve Toroslar Belediyesinin desteğiyle Mersin Ziraat Odası Ortaokulunda açılan kütüphaneye, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Mustafa Sarı'nın adı verildi.
Açılışa şehidin annesi Beyhan ve babası Yahya Sarı, yakınları, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılışta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, açılışta, bugüne kadar şehitlerin isimlerinin okullara, sağlık kuruluşlarına, caddelere, kavşaklara, üst geçitlere verildiğini belirterek, "Böylece isimleri ölümsüzleştirildi. Şehidimiz Mustafa Sarı'nın da ismi bu kütüphaneye verilerek bir kez daha ölümsüzleştirilecek. Bu kütüphaneden faydalanacak çocuklarımız da inşallah bu vatanının nasıl kazanıldığının bilinciyle yetişecek." ifadesini kullandı.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Türk milletinin halen kahramanlar yetiştirdiğini kaydederek, "Genç kardeşlerimizin girişimleriyle yapılan bu kütüphaneye gelen her çocuk, kütüphanenin şehit ismi taşıdığını bilecek ve şehide duyulan sevgiyi, saygıyı hissedecek. Şehitlerimize olan minnettarlığımız nesilden nesile aktarılacaktır." dedi.
Şehidin babası Yahya Sarı da oğlunun isminin verildiği kütüphanenin açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu Kütüphane Öğretmenler Yazılı Açıklama Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement